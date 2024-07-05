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رياضة

البرتغال تواجه فرنسا في صراع التأهل لنصف نهائي يورو 2024

فرنسا ضد البرتغال،فيتو
فرنسا ضد البرتغال،فيتو

يورو 2024، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة لمتابعة فرنسا والبرتغال، على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا في نهائي مبكر وقمة مرتقبة باليورو.

 

وتنطلق مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2024، الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر والسعودية.

 

وتأهل منتخب فرنسا إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على بلجيكا بهدف مقابل لاشيء بينما تأهل المنتخب البرتغالي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3/0، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

 

حكم مباراة فرنسا والبرتغال اليوم في يورو 2024
 

حكم الساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر.

حكم مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بيرت.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي دان كوك.

حكم رابع: البولندي سيمون مارسينياك.

حكم تقنية الفيديو: الهولندي بول فان بوكيل.

تاريخ مواجهات فرنسا ضد البرتغال

ويتفوق منتخب فرنسا على البرتغال، في تاريخ المواجهات بكل المسابقات قبل القمة المرتقبة بينهما في دور ربع النهائي بمسابقة اليورو المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

 

والتقى منتخب فرنسا مع البرتغال في 28 مباراة بكل المسابقات، حقق فرنسا الفوز في 19 مباراة، فيما فاز البرتغال في 6 مباريات فقط وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

وأحرز منتخب فرنسا الملقب بالديوك 52 هدفًا في مرمي البرتغال، فيما سجل البرتغال الملقب ببرازيل أوروبا 31 هدفًا أمام الديوك الفرنسية.

 

 

رونالدو ورفاقه يسعون لإنهاء عقدة فرنسا في الأدوار الإقصائية

وقبل الصدام المنتظر بين المنتخبين، يمتلك ديوك فرنسا أفضلية واضحة عندما يلتقي الفريقان في المراحل الإقصائية بالبطولات الكبرى (كأس العالم وأمم أوروبا).

عبر تاريخ مواجهات المنتخبين، لم تلعب البرتغال وفرنسا إلا 4 مرات في المراحل الإقصائية، ثلاثة منها في اليورو ومباراة واحدة في كأس العالم، لتصبح مباراة الغد هي الخامسة في تاريخ الفريقين.

 

بداية الصدام بالمراحل الإقصائية جاء في نسخة يورو 1984، عندما التقى الفريقان في الدور نصف النهائي، واستغلت فرنسا عامل الأرض والجمهور نظرا لاستضافتها هذه النسخة.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 1-1، ليلجأ الطرفان للأشواط الإضافية التي حسمها الديوك بفضل هداف النسخة ميشيل بلاتيني الذي سجل هدفا بالدقيقة 119، ليمنح فرنسا بطاقة العبور للنهائي.

تكررت مواجهة المنتخبين في يورو 2000، في الدور نصف النهائي، ورغم تقدم البرتغال بهدف نونو جوميز، إلا أن تييري هنري عادل النتيجة لينتهي الوقت الأصلي أيضا بالتعادل 1-1.

وفي الشوطين الإضافيين وعلى غرار نسخة 1984، قتلت فرنسا حلم البرتغاليين بهدف لزين الدين زيدان بالدقيقة 117.

 

وبكأس العالم 2006، تقابل المنتخبان في الدور نصف النهائي ونجح الديوك في حسم المواجهة مجددا بفضل زيدان الذي سجل هدف المباراة الوحيد ليطيح بالبرتغال ويقتل حلمهم في الوصول لنهائي المونديال.

وفي يورو 2016، عادت البرتغال لتواجه فرنسا في دور إقصائي للمرة الرابعة، لكن هذه المرة بنهائي البطولة.. الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي، في مباراة شهدت حينها خروج كريستيانو رونالدو مصابا في اللحظة الشهيرة التي بكى فيها بشدة.

 

ومع اللجوء للأشواط الإضافية، تمكن البديل إيدير من منح منتخب بلاده البرتغالي لقب البطولة بعدما سجل هدفا بالدقيقة 109 ضرب به أحلام الفرنسيين في مقتل. 

 

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024، اليوم الجمعة، بإقامة مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخب ألمانيا المستضيف مع إسبانيا، بينما يواجه منتخب فرنسا نظيره البرتغال.

 

ويستكمل ربع نهائي يورو 2024، غدا السبت، بمواجهتين قويتين، حيث يصطدم منتخب إنجلترا مع نظيره سويسرا، بينما يواجه منتخب هولندا نظيره تركيا.

 

 

يورو 2024، منتخب البرتغال بقائمة كاملة دون غيابات في مواجهة فرنسا

يورو 2024، عقدة الأدوار الإقصائية عقبة لمنتخب البرتغال أمام فرنسا

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