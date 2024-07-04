يورو 2024، تاريخ مواجهات فرنسا والبرتغال قبل قمة الغد

يورو 2024، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة غدا الجمعة لمتابعة فرنسا والبرتغال، على ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا في نهائي مبكر وقمة مرتقبة باليورو.

ويتفوق منتخب فرنسا على البرتغال، في تاريخ المواجهات بكل المسابقات قبل القمة المرتقبة بينهما في دور ربع النهائي بمسابقة اليورو المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

تاريخ مواجهات فرنسا والبرتغال

والتقى منتخب فرنسا مع البرتغال في 28 مباراة بكل المسابقات، حقق فرنسا الفوز في 19 مباراة، فيما فاز البرتغال في 6 مباريات فقط وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

وأحرز منتخب فرنسا الملقب بالديوك 52 هدفًا في مرمي البرتغال، فيما سجل البرتغال الملقب ببرازيل أوروبا 31 هدفًا أمام الديوك الفرنسية.

ويتجدد اللقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد الفرنسي كيليان مبابي، في مواجهة مكررة بعد 8 سنوات فقط، من نهائي يورو 2016 التي شهدت فوز البرتغال 1-0 وتتويجهم باللقب في عقر دار الديوك.

موعد مباراة فرنسا والبرتغال في يورو 2024

وتنطلق صافرة مباراة فرنسا والبرتغال في يورو 2024 غدا الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، على ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورج الألمانية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد البرتغال في يورو 2024

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات يورو 2024، وسوف يتم نقل مباراة فرنسا والبرتغال على قناتي beIN Sports HD1 Max وbeIN Sports HD2 Max.

وتأهل المنتخب البرتغالي إلى دور الثمانية في يورو 2024، بعد الفوز على سلوفينيا (3-0) بركلات الترجيح في مباراة شهدت تصدي ديوجو كوستا، حارس البرتغال، للمحاولات الثلاث للاعبي المنتخب السلوفيني.

ويبحث رونالدو عن أول أهدافه مع المنتخب البرتغالي في ألمانيا، حيث يرغب بشدة في أن يكون أول لاعب يسجل أهدافًا في 6 نسخ لليورو.

كما يعد تسجيل الأهداف مشكلة أيضًا يعاني منها المنتخب الفرنسي، خصوصًا أنه فاز بنيران صديقة بالمباراتين اللتين فاز بهما بهدف نظيف أمام النمسا، في دور المجموعات، وأمام بلجيكا في دور الـ16.

فيما جاء الهدف الثالث الذي سجله فرنسا من ركلة جزاء سددها كيليان مبابي، حيث فشل الديوك في تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح خلال 360 دقيقة خاضها الفريق في اليورو.

من المنتظر أن يعتمد ديديه ديشامب، مدرب فرنسا على العناصر الآتية في مباراة البرتغال في ربع نهائي اليورو.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام البرتغال في يورو 2024

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - جول كوندي

خط الوسط : نجولو كانتي - أوريليان تشواميني - عثمان ديمبيلي

خط الهجوم: كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - راندال كولو مواني





تشكيل منتخب البرتغال المتوقع أمام فرنسا في يورو 2024

من المنتظر، أن يعتمد روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال على العناصر الآتية أمام منتخب فرنسا

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديش - روبن دياش - بيبي - جواو كانسيلو

خط الوسط : بالينيا - فيتينيا - برناردو سيلفا - برونو فيرنانديش

خط الهجوم: رافاييل لياو - كريستيانو رونالدو