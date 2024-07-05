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رياضة

يورو 2024، موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في دور الـ8

ألمانيا وإسبانيا،
ألمانيا وإسبانيا، فيتو

ألمانيا ضد إسبانيا، تتجه الأنظار اليوم الجمعة، صوب ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت، الذي يحتضن القمة المرتقبة التي تجمع بين أصحاب الأرض ألمانيا أمام إسبانيا، في ربع نهائي يورو 2024.

ويلتقي منتخب ألمانيا نظيره إسبانيا ضمن منافسات دور الـ8 من مسابقة يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على الدنمارك بهدفين مقابل لا شيء، بينما تأهل المنتخب الإسباني إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على جورجيا بنتيجة 4-1.

حكم مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في يورو 2024
 

حكم الساحة: الإنجليزي أنتوني تايلور.

حكم مساعد أول: الإنجليزي جاري بيسويك.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي آدم نون.

حكم رابع: السلوفاكي إيفان كروزلياك.

حكم تقنية الفيديو: الإنجليزي ستيوارت أتويل.

 

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ألمانيا وإسبانيا ألمانيا ضد اسبانيا يورو 2024

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