رئيس مياه الأقصر يعقد الاجتماع الدوري للجنة سلامة ومأمونية المياه

ترأس اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الاجتماع الدوري للجنة الإشراف العليا (خطط سلامة ومامونية المياه وخطط سلامة تداول الصرف الصحي).

جاء الاجتماع بحضور ممثلى الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية،الادارة العامة لحماية النيل،وجهاز شئون البيئة الأقصر،ومديرية الشئون الصحية،وإدارة البيئة بالمحافظة، والادارة العامة لري الاقصر، ومن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الادارة العامة للجودة، الادارة العامة المياه، والادارة العامة للصرف، والإدارة العامة للامن والخط الساخن قطاع التخطيط، وإدارة الصرف الصناعي، وإدارة سلامة ومأمونية المياه والتداول الآمن للصرف الصحى.

الحلول السريعة لمشاكل مياه الشرب والصرف الصحي

وعقد الاجتماع بهدف متابعة إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه والموقف التنفيذي لها، وإعداد الخطط والتعريف بخطط التداول الآمن للصرف الصحي والتعريف بالادوار الخاصة بالأعضاء، وحتى يتم التواصل المباشر والدائم بين المؤسسات المعنية فى محافظة الأقصر، لتحقيق الجودة والوصول للحلول السريعة لبعض المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى.

وتم تقديم عرض مأمونية المياه، وعرض عن التطهير داخل محطات مياه الشرب، وعرض عن تطوير محطة مياه الزهراء.

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