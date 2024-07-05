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بث مباشر، مشاهدة مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

الأرجنتين والإكوادور،
الأرجنتين والإكوادور، فيتو

بث مباشر لـ مباراة الأرجنتين والإكوادور، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب أرضية ملعب “إن آر جاي” لمشاهدة مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور في كوبا أمريكا 2024، وذلك في افتتاح في أولى مواجهات الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

وتنطلق مباراة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا 2024، عند تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والخامسة صباحًا بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية إستاد «إن آر جاي».اليوم الجمعة، الموافق 5 من شهر يوليو الجاري.

وجاءت تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي:

أما تشكيل منتخب الإكوادور فقد جاء كالتالي:

ويدخل المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الماضية 2024، بقيادة نجمه ليونيل ميسي الذي حامت الشكوك حول جاهزيته للمباراة قبل أن يقرر الجهاز الفني أن يدفع به في التشكيل الأساسي لمنتخب التانجو.

وقبل 3 سنوات وتحديدا في ربع نهائي النسخة الماضية لبطولة كوبا أميركا، يتجدد الموعد في الدور ذاته بين الأرجنتين والإكوادور.

وصعد المنتخب الأرجنتيني لربع النهائي عقب تصدره ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة إثر فوزه بهدفين دون رد على كندا وبيرو وبهدف نظيف على تشيلي.

أما منتخب الإكوادور فقد بلغ الدور ربع النهائي بعدما حل وصيفا للمجموعة الثانية، حيث خسر 1-2 أمام فنزويلا، قبل أن يتغلب 3-1 على جامايكا، ثم تعادل سلبيا مع المكسيك.

 

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بث مباشر، مشاهدة مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

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