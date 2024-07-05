عكس سير المباراة، الأرجنتين تتقدم على الإكوادور 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب الأرجنتين ونظيره الإكوادور افتتاح في أولى مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024، بتقدم راقصي التانجو 1-0، وسجل الهدف اللاعب ليساندرو مارتينيز قلب الدفاع من كرة ثابتة في الدقيقة 35.

تفاصيل الشوط الأول لمباراة الأرجنتين والإكوادور

وجاءت بداية الشوط الأول على عكس التوقعات تماما، ففي أول 20 دقيقة من عمر المباراة فشل المنتخب الأرجنتيني في التسديد على المرمى، بينما سدد المنتخب الإكوادوري 4 تسديدات.

وفي الدقيقة 35 من عمر اللقاء تمكن مارتينيز من تحسين وضع منتخب التانجو وأحرز أول أهداف المباراة في مرمي الإكوادور.

تشكيل الأرجنتين في مواجهة الإكوادور

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: دي باول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، جونزاليز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل الإكوادور في مواجهة الأرجنتين

حراسة المرمى: ألكسندر دومينيجيز

الدفاع: أنجيلو بيركادو – فيلكيس توريس – ويليان باتشو – بيرو هانكابي

الوسط: كارلوس جريزو – آلان فرانكو – موسيس كايسيدو

الهجوم: كينيدري بايز – إينير فالنسيا – جيريمي سارمينتو

وصعد المنتخب الأرجنتيني لربع النهائي عقب تصدره ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة إثر فوزه بهدفين دون رد على كندا وبيرو وبهدف نظيف على تشيلي.

أما منتخب الإكوادور فقد بلغ الدور ربع النهائي بعدما حل وصيفا للمجموعة الثانية، حيث خسر 1-2 أمام فنزويلا، قبل أن يتغلب 3-1 على جامايكا، ثم تعادل سلبيا مع المكسيك.