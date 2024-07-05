عبد الجليل: هذا الفارق بين كولر وجوميز وزيزو نمبر وان بالزمالك

قال محمد عبد الجليل، نجم النادي الأهلي السابق، إن المارد الأحمر قدم مباراة رائعة أمام الداخلية، ظهر فيها بمستوى جيد جدًّا.

وتابع عبد الجليل في تصريحاته لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه محمد شبانة على فضائية etc: "الفارق بين كولر وجوميز الدوافع، هناك مدرب يستطيع أن يجدد الدوافع للاعبيه وهو كولر، ومدرب أخر لا يستطيع تجديد الدوافع للاعبيه".

وواصل: "زيزو أصبح رقم 1 في الزمالك لأن ليس هناك نجوم في الزمالك، على عكس قبل ذلك، الزمالك كان لديه العديد من النجوم مثل فرجاني ساسي وبن شرقي وزيزو حينها لم يكن النجم الأول للفريق".