حسن مصطفى: الأهلي استفاد من إلغاء مباراة الزمالك

قال حسن مصطفى، لاعب وسط الأهلي الأسبق، إن إلغاء مباراة الزمالك جاءت في مصلحة الأحمر، خاصة في النواحي البدنية للفريق.

وتابع حسن مصطفى في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي استفاد من إلغاء مباراة الزمالك وحصل على أسبوع راحة والفريق حاليًا جاهز لخوض العديد من المباريات في فترات زمنية قليلة".

وواصل حسن مصطفى: "لا أستطيع أن أحكم على كريستو، ومن الأفضل أن يخرج معارًا لفريق مصري".

أحمد قندوسي

وأكمل: "أتمنى عودة أحمد قندوسي للأهلي في حالة رحيل إليو ديانج، قندوسي يقدم مستويات جيدة مع سيراميكا، بعدما رحل دون الحصول على فرصته مع الأهلي".

واختتم: "فرصة الأهلي للتتويج باللقب أكبر من بيراميدز، النسبة 60 لـ40 للأهلي".

منافسات الجولة 29

وواصل النادي الأهلي، مسلسل الفوز في الدوري المصري، بالفوز 4-1 على الداخلية،مساء الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 29.

جاءت رباعية الأهلي عن طريق وسام أبو علي "هدفين" في الدقيقتين 35 و41 من ركلة جزاء، وإمام عاشور "هدفين" في الدقيقتين 59 و(90+3)، بينما أحرز هدف الداخلية، محمود العربي أوكا في الدقيقة 90.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه مارسيل كولر إلى 54 نقطة في المركز الثاني وله 7 مؤجلات، بعدما حقق الفوز رقم 11 على التوالي، فيما توقف رصيد الداخلية بقيادة مدربه عيد مرازيق عند 19 نقطة في المركز الأخير.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- إنبي 42 نقطة

6- زد اف سي 41 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة

8- سموحة 39 نقطة

9- الزمالك 38 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- البنك الأهلي 30 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

