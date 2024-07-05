محمد فاروق: أتمنى تطبيق نظام الاحتراف بالتحكيم وهذا موعد إعلان القائمة الدولية

أكد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أمنيته في تطبيق نظام الاحتراف على الحكام أسوة بما تم مع اللاعبين.

وقال محمد فاروق، خلال برنامج الماتش الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن الحكم المصري يعاني ماديًّا، بسبب تأخر مستحقاته لفترات طويلة قد تصل إلى 8 أسابيع.



وتمنى محمد فاروق، أن يتم تطبيق نظام الاحتراف على الحكام المصريين، من أجل تطوير منظومة التحكيم المصرية خلال الفترة المقبلة.



وأوضح محمد فاروق، إن تصنيف الحكام هذا العام، جاء قبل تولي البرتغالي بيريرا لجنة الحكام، مضيفا إن تطوير التحكيم في مصر يحتاج لعدة معسكرات في الموسم، وهو ما لم يحدث بالموسم الحالي الذي أقيم فيه معسكر تحكيمي وحيد.

فاروق يدافع عن الحنفي

وعلي صعيد متصل نفى محمد فاروق ما تردد بوسائل الإعلام حول إدارة الحكم محمد الحنفي لعدد من المباريات رغم عدم اجتيازه لاختبار اللياقة البدنية.



وأكد فاروق أن ما تردد عن عدم اجتياز الحكم محمد الحنفي لاختبارات اللياقة البدنية غير صحيح.

وأردف:' محمد الحنفي اجتاز الاختبار الأول rsa وكذلك الإختبار الثاني وهو ما يتوافق مع اللائحة'.



وأكمل محمد فاروق: 'سوف أظل مدافعا عن الحكام ولكن دائمًا ما أحذرهم من الأخطاء التي تؤثر في نتائج المباريات، ولا أهتم بما تتناوله السوشيال ميديا وأحرص على إرضاء الله قبل أي أحد'.



وتابع محمد فاروق: نادر قمر الدولة كان دائم التصوير مع اللاعبين منذ بدايته في التحكيم وهذا لا ينقص من قدراته الفنية.



وأكد محمد فاروق: بيريرا طلب عودة محمود عاشور في الأسبوع الماضي ولكنه فوجيء بهجوم من الحكم عليه.

موعد إعلان القائمة الدولية للحكام

وأضاف: 'بعد الثقة التي نالها الحكم المصري داخليًّا وخارجيًّا لا مانع من الاستعانة بالحكم الأجنبي، وسيتم محاسبة الحكم عند ارتكابة أي خطأ في المباراة، والقائمة الدولية سيتم إعلانها في شهر سبتمبر القادم.