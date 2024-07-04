جداول امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل بتعليم الجيزة
أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة انطلاق امتحانات الدور الثاني بمراحل التعليم المختلفة لصفوف النقل الابتدائية والإعدادية واتمام الشهادة الاعدادية والثانوية العام والفني خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 22 يوليو وحتى يوم الخميس 1 اغسطس 2024 وفقا للجداول المعدة من قبل المديرية وموحدة بجميع الإدارات التعليمية.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جداول امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل فيما يأتي:
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