نائبة محافظ الجيزة توجه رسالة مؤثرة لأحمد راشد بعد تركه المنصب

وجهت نائبة محافظ الجيزة، الدكتورة هند عبد الحليم، رسالة مؤثرة للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة السابق عقب تركه لمنصبه، حيث أشادت بمدى تأثيره الإيجابي في مسيرتها المهنية.

وقالت الدكتورة هند عبد الحليم: "قضيت 4 سنوات ونصف مع اللواء أحمد راشد، تعلمت منه الكثير وأدين له بالفضل في خبرتي بالعمل العام. لم يكن محافظًا فقط، بل كنت أعتبره كوالدي في أغلب الأوقات".

وقدمت نائب محافظ الجيزة للواء أحمد راشد كل الشكر والتقدير والمحبة، متمنية التوفيق للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة في مهمته الجديدة.

التشكيل الجديد لمجلس المحافظين

- إبراهيم صابر خليل محافظا للقاهرة

- عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة

- أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية

- جاكلين عازر محافظا للبحيرة

- أحمد عبد الله الأنصاري محافظا للفيوم

- محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف

- عماد أحمد محمود محافظا للمنيا اللواء

- اللواء هشام أبو النصر محافظا لأسيوط

- اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج

- خالد محمود عبد الحليم عبد العال محافظا لقنا

- اللواء طارق مرزوق محافظا للدقهلية

- أيمن محمد رشاد محافظ لدمياط

- اللواء علاء إبراهيم محافظا لكفر الشيخ

- إبراهيم شهاوي محافظا للمنوفية

- حازم محمد حسن محافظا للشرقية

- اللواء خالد مبارك محافظا لجنوب سيناء

- اللواء خالد شعيب محمود حسن محافظا لمطروح

- اللواء محمد الزملوط محافظا للوادى الجديد

- عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر

- اللواء خالد مجاور محافظا لشمال سيناء

- اللواء إسماعيل محمد كمال محافظ لأسوان

- اللواء محب حبشي محافظا لبورسعيد

- اللواء أكرم محمد محافظا للإسماعيلية

- اللواء طارق حامد محافظا للسويس

- الفريق أحمد خالد حسن محافظا للإسكندرية

- المهندس عبد المطلب محافظا للأقصر.

نواب المحافظين في حركة المحافظين الجديدة

- حسام الدين فوزي أبوسيف نائبا لمحافظ القاهرة

- إبراهيم عبدالهادي ياسين نائبا لمحافظ القاهرة

- أشرف محمد منصور نائبا لمحافظ القاهرة

- منى رضا البطراوي نائبا لمحافظ القاهرة

- أميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية

- إبراهيم ناجي الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة

- هند محمد عبدالحليم نائبا لمحافظ الجيزة

- إيمان عمر ريان نائبا لمحافظ القليوبية

- محمد سامي التوني نائبا لمحافظ الفيوم

- إسلام السيد رجب نائبا لمحافظ مطروح

- مينا عماد حنا نائبا لمحافظ أسيوط

- محمد محمود أبوزيد نائبا لمحافظ المنيا

- محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائبا لمحافظ سوهاج