إزالة مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية في ميت غمر بالدقهلية

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية حملات مكبرة لإزالة مكامير الفحم غير المرخصة.

استهداف 3 قرى في الإزالات

واستهدفت الحملات قرى بشلا وكفر بهيدة وسنفا في مركز ميت غمر، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الخطة الموضوعة لإزالة جميع مكامير الفحم المخالفة

وجاء ذلك في إطار الخطة الموضوعة لإزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة حفاظا على الصحة العامة والتشديد على مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة فى هذا الشأن حفاظًا على البيئة والصحة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

عبد الفتاح يقود حملة إزالة

ووجه اللواء أنور عثمان: رئيس مركز ومدينة ميت غمر، فريق العمل الميداني بقيادة عبدالفتاح شحاتة: نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر بشن حملة مكبرة بنطاق القرى لإزالة مكامير الفحم غير المرخصة بقري بشلا وكفر بهيدة وسنفا حفاظًا على البيئة والصحة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المشاركون في الحملة

وشارك في تنفيذ الحملة رشا الشرقاوي رئيس الوحدة المحلية ببشلا، وذكية حسن رئيس الوحدة المحلية بكفر بهيدة، وأشرف سالم سكرتير الوحدة المحلية بسنفا، ومسؤولي البيئة بالوحدات ومدير الجمعية الزراعية والقسم الهندسي