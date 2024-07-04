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رياضة

يورو 2024، منتخب البرتغال بقائمة كاملة دون غيابات في مواجهة فرنسا

منتخب البرتغال، فيتو
منتخب البرتغال، فيتو

يورو 2024، بات المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، جميع لاعبيه جاهزون لمواجهة فرنسا في ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا.

يأتي ذلك بعد مشاركة جميع اللاعبين في التدريب الأخير قبل السفر إلى هامبورج، وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام البرتغالية.

منتخب البرتغال جاهز بالقوة الضاربة لمواقعة فرنسا

ومن دون أي إصابات أو إيقافات، يمتلك مارتينيز 26 لاعبا للاختيار منهم للاعبي التشكيلة الأساسية، والتي من المتوقع ألا تختلف عن التشكيلة التي تعادلت 0-0 مع سلوفينيا قبل أن تفوز البرتغال بركلات الترجيح، وكذلك التشكيلة التي بدأت بها المباراة ضد تركيا في الجولة الثانية من دور المجموعات والتي انتهت بفوز البرتغال 3-0.

وتضمنت التشكيلة الأساسية في تلك المباراتين دييجو كوستا في حراسة المرمى، وجواو كانسيلو وبيبي ونونو مينديز في خط الدفاع، وبرونو فيرنانديز وجواو بالينيا وفيتينيا في خط الوسط، وبرناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو ورافاييل لياو في خط الهجوم.

أرقام مبابي المميزة في يورو 2024

ونشرت صحيفة "ليكيب" إحصائية تبرز مقارنة مفعول مبابي في بطولتي يورو 2021 و2024، وأيضا مونديالي 2018 و2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيليان لمس الكرة خلال مباراة كاملة 51.6 مرة في مونديال 2018، مقابل 42.2 في يورو 2021، و55.2 بمونديال 2022، وقفز هذا المعدل إلى 61.9 لمسة في يورو 2024.

أما على مستوى لمس الكرة في منتصف ملعب المنافس فقد بدأ النجم الفرنسي ب 5.7 لمسة في مونديال 2018، مقابل 8.1 في يورو 2021، و10.3 في مونديال 2022، و11.4 في النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا.

وسدد 1.4 كرة على المرمى في المباراة الواحدة بمونديال 1998، مقابل 3.2 تسديدة في يورو 2021، و4.7 في كأس العالم 2022، ووصل لأفضل معدلاته ب 5 تسديدات في بطولة أمم أوروبا 2024.

 

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