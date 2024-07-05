أسماء جلال: حبيت واحد سنين وهو ما كانش عايزني وجالي اكتئاب وشعري وقع

أسماء جلال، قالت الفنانة أسماء جلال: "حبيت من طرف واحد وقعدت كتير أحب فيه يمكن لسنين وهو ما كانش عايزني بإرادته وأموت وأعرف هو فين دلوقتِ".



أزمة اسماء جلال مع أحد المخرجين

ولفتت خلال لقائها ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “أون”: "عيطت بسبب مخرج في اللوكيشن ربنا يكرمه كان متعصب من شيء معين وحد مسخنه وبعدين زعق وأنا اتوترت وقلت له ما ينفعش تزعق لي وبعدين عيطت وما عرفتش آخد حقي وما اشتشغلتش ولا هشتغل معاه تاني، خسيت أكتر من 10 كيلو في فترة قصيرة جدًّا بس ده كان بسبب معاناتي من الاكتئاب".

الفنانة أسماء جلال، فيتو

اكتئاب أسماء جلال بسبب فشل دور لها

وأضافت: "مرة كان فيه حاجة بتتعرض ليَّ وشُفت رفض الناس ليها وانتقادهم ليَّ وقتها اكتئبت وما كنتش باكل وخسيت وشعري وقع".

شخصية أسماء جلال التي تغيرت بعد الشهرة

ولفتت الفنانة أسماء جلال: "كنت شخصية حساسة وبعدين لقيت ده ما بيأكلش عيش وبقيت بعدي".