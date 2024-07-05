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رياضة

المقاولون العرب يهنئ الذئاب الأربعة باختيارهم للمشاركة في أولمبياد باريس

4 ذئاب في قائمة الأولمبي
4 ذئاب في قائمة الأولمبي بالأولمبياد 2024، فيتو

هنأ نادي المقاولون العرب أبناءه محمد النني وعمر فايد وبلال مظهر ومحمد سيحا على انضمامهم للمنتخب الأولمبي وحمل شعار مصر وارتداء قميصها في أولمبياد باريس 2024.

 

ميكالي يعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي 

وأعلن البرازيلي ميكالي قائمة منتخب مصر التي ستشارك في أولمبياد باريس 2024 وضمت القائمة حارس المقاولون محمد سيحا بالإضافة إلى الثلاثي المحترف خارج البلاد وهم من أبناء المقاولون العرب وخرجوا للاحتراف عبر بوابة الذئاب محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي السابق وعمر فايد لاعب فناربخشة التركي وبلال مظهر لاعب نادي باناثينايكوس اليوناني.


وأعرب المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب عضو مجلس الإدارة عن أمنياته للمنتخب الأولمبي ورباعي الذئاب بالتوفيق في أولمبياد باريس لتحقيق إنجاز يسعد المصريين .

 

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