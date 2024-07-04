حمزة الجمل: اختيار محمد النني للمشاركة في أولمبياد باريس قرار صحيح

أكد حمزة الجمل نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق والمدرب السابق لفريق النجف العراقي، أن اختيار محمد النني في قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، هو قرار موفق ويؤيده تمامًا.

وأضاف حمزة الجمل، أن محمد النني من أفضل اللاعبين المحترفين في تاريخ مصر، وأن تواجده في ناد عريق مثل أرسنال الإنجليزي أكبر دليل على ذلك، وأشارإلى أن النني يستحق هذا التكريم بالانضمام للمنتخب الأولمبي وحمل شارة القيادة معه في أولمبياد باريس.

وتابع الجمل:إن النني مثال لكل اللاعبين ويعمل في صمت ويعرف وجباته جيدا داخل وخارج الملعب، لذلك وصل للعالمية واحترف لسنوات مع فريق كبير في الدوري الإنجليزي وهو نادي أرسنال.

يذكر أن حمزة الجمل كانت آخر مهمة تدريبية له مع فريق النجف في الدوري العراقي، ويسعى للحصول على دورة (برو) التدريبية كأول مدرب مصري يحصل عليها.

النني مهدد بالغياب عن الأولمبياد رغم قيده بالقائمة النهائية

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد في تصريحات خاصة لفيتو، أن الدولي المصري محمد النني مهدد بعدم المشاركة مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد باريس 2024.

وأوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن محمد النني لم يتم إدراج اسمه ضمن القائمة المبدئية للمنتخب الأولمبي التي تم إرسالها للفيفا يوم ٢٤ مايو الماضي، خاصة أن اللاعب وقتها كان بعيدا تماما عن حسابات المنتخب الأولمبي، كما أنه كان مصابا.

ووفقا للوائح المنظمة للألعاب الأولمبية لا يحق لأي فريق إدراج أي لاعب في القائمة النهائية للبطولة، طالما لم يتواجد اسمه في القائمة المبدئية التي كانت تضم ٣٥ لاعبا وتم إرسالها للفيفا يوم ٢٤ مايو الماضي.

وبحسب المصدر فإن هناك محاولات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل الموافقة على السماح بمشاركة النني في الأولمبياد، وفي حال تم رفض الطلب المصري، فإن النني سيكون خارج حسابات منتخب مصر في الأولمبياد.