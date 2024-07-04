كولر يعلن موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن موعد عودة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، للتدريبات الجماعية بعد أزمته الأخيرة معه.

وقال «كولر» في تصريحات تليفزيونية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء الداخلية: «كهربا سيتواجد بشكل طبيعي في تدريب الفريق يوم الأحد المقبل».

وحصل إمام عاشور لاعب النادي الاهلي، على جائزة أفضل لاعب بمباراة المارد الأحمر أمام الداخلية التي انتهت بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي: وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2، بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.

تشكيل الأهلي أمام الداخلية

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وضمت دكة بدلاء النادي الأهلي أمام الداخلية كلا من: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - محمد الضاوي كريستو - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد.

تشكيل فريق الداخلية أمام الأهلي

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: كريم يحيى، أحمد عماد، معاذ الحناوي، إيهاب سمير.

خط الوسط: محمود حسونة، كليتشي شيميزين، محمود منصور.

خط الهجوم: شريف دابو، مصطفى فوزي، إسلام عبد النعيم.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، محمد علاء ظريف، محمود أوكا، الأمير حسام، أدهم حامد، زياد طارق، أحمد سيد غريب، فانوم ألفريد، محمد أشرف، عبد الرحمن صميدة.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.