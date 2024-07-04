موقف الأهلي والزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ترتيب الدوري المصري، حقق الأهلي فوزا كبيرا على الداخلية 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي مطاردة بيراميدز متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما وصل الأحمر إلى النقطة 54 في المركز الثاني خلف بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 65 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- إنبي 42 نقطة

6- زد اف سي 41 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة

8- سموحة 39 نقطة

9- الزمالك 38 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- البنك الأهلي 30 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة



جدول ترتيب الدوري المصري

وواصل الأهلي، مسلسل الفوز في الدوري المصري، بالفوز 4-1 على الداخلية، اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 29.

جاءت رباعية الأهلي عن طريق وسام أبو علي "هدفين" في الدقيقتين 35 و41 من ركلة جزاء، وإمام عاشور "هدفين" في الدقيقتين 59 و(90+3).

بينما أحرز هدف الداخلية، محمود العربي أوكا في الدقيقة 90.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه مارسيل كولر إلى 54 نقطة في المركز الثاني وله 7 مؤجلات، بعدما حقق الفوز رقم 11 على التوالي، فيما توقف رصيد الداخلية بقيادة مدربه عيد مرازيق عند 19 نقطة في المركز الأخير.