إمام عاشور يسجل رقما خاصا بعد فوز الأهلي أمام الداخلية بالدوري

ساهم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في فوز فريقه أمام الداخلية بعد تسجيله لثنائية لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1، التي جرت مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبتسجيله ثنائية نجح إمام عاشور للوصول إلى الهدف رقم 6 مع النادي الأهلي في الدوري المصري خلال 15 مباراة، ليصبح هذا الموسم الأفضل على المستوى التهديفي لإمام عاشور خلال مسيرته في الدوري الممتاز.

كان أفضل مواسم إمام عاشور التهديفية حين سجل رفقة الزمالك 5 أهداف في موسمي 2020-2021، 2021 -2022.

مباراة الأهلي والداخلية

سجل رباعية الأهلي: وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2، بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.