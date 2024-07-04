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أخبار مصر

مصطفى الفقي يكشف دور اتحاد القبائل العربية، ويحذر من هذا الأمر (فيديو)

المفكر السياسي الدكتور
المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، فيتو
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اتحاد القبائل العربية، كشف الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، عن الدور الذي يمكن أن يلعبه اتحاد القبائل العربية خاصة بعد الجدل الذي أثير بشأنه.

السبب وراء ظهور اتحاد القبائل العربية

وقال مصطفى الفقي خلال لقائه ببرنامج "خلاصة الكلام" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر بقناة "النهار": "بشأن لماذا يطرح دور اتحاد القبائل العربية الآن؟، عرفت أنها رؤية من جانب الدولة بضرورة وجود ظهير سياسي وإعلامي لمصر متمثل في تلك المجموعات أو الاتحاد".

الدكتور مصطفى الفقي، فيتو

تحذير مصطفى الفقي لـ اتحاد القبائل العربية

وأضاف مصطفى الفقي: "لا بأس من دور اتحاد القبائل العربية بشرط عدم وجود إقصاء أو استبعاد للآخرين"، معقبا: "مينفعش أقول اتحاد القبائل العربية يبقى معناه إن كل من ليس من أصل عربي لم يعد معنا، هناك 13 مليون قبطي لا يجب تجاهلهم، نحن دماؤنا واحدة وتحليل الـDNA للمصريين أكد أن 97% منهم واحد بما يعني أن ليس كل التركيبة الموجودة في مصر بهجرات من العالم العربي ولكن من أصول تاريخية وهجرات افريقية وبحر متوسطية وآسيوية".
 

قصة نظرية الأعراق يوضحها مصطفى الفقي

وأكمل مصطفى الفقي: "أنا ضد فكرة أن يتم قصر مثل هذا الاتحاد على قبائل بعينها ومجموعات عرقية بعينها لإن ثبت إن الأعراق نظرية مش صحيحة ومفيش دم نقي أبدا، مشترك كله".

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مصطفى الفقي يكشف قصة اتحاد القبائل العربية

ولفت: "طرح اتحاد القبائل العربية والإعلان عنه الآن، بهدف إظهار زخم شعبي وسند قوي للرئيس ومصر في دورها، برأيي أن النظام يتصرف بحكمة شديدة وبحسابات دقيقة جدا لأن أي خطأ نتائجه ستكون كبيرة جدا، تركيبة السلام المصري الإسرائيلي عمود الخيمة في المنطقة وإذا انهار هذا العمود ستسقط المنطقة كلها ولذلك هذا ما يفرمل الإسرائيليين ويجعلهم يتحرشون تحرشات استعراضية ولكن لن يجازف في ضرب معاهدة السلام".

المفكر السياسي مصطفى الفقي، فيتو

هل يلعب اتحاد القبائل العربية دورا حال انهارت معاهدة السلام؟

وبسؤاله هل سيكون لاتحاد القبائل العربية دورا حال انهارت اتفاقية السلام؟، علق: "لا أعتقد ذلك، مثلما توجد أحزاب سياسية توجد اتحاد قبائل وكان هناك اتحاد أبناء الصعيد واتحاد أبناء سيناء واتحاد أبناء النوبة، ولا بأس أن تجتمع جميعها في اتحاد واحد لكن تحت بصر وسمع الدولة وبتوجيه من الدولة".

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