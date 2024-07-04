يورو 2024، يويفا يصدم ديميرال بالإيقاف بعد إشارته السياسية

يورو 2024، تلقى ميريح ديميرال مدافع منتخب تركيا وأهلي جدة، عقوبة صادمة، بسبب إشارته السياسية خلال مواجهة النمسا، الثلاثاء الماضي.



وتمكن ديميرال من تسجيل ثنائية في شباك النمسا، ليصعد المنتخب التركي إلى ربع نهائي يورو 2024 بعد الفوز 2-1.

لكن مدافع أهلي جدة أثار الجدل بعد احتفاله بالهدف الثاني، بإشارة سياسية ترمز لمجموعة إرهابية تسمى "الذئاب الرمادية المتطرفة".

وتسبب ذلك في خضوع اللاعب لتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي، بسبب منع مثل هذه الشعارات السياسية في البطولات الكبرى.

إيقاف ديميرال لمدة مباراتين

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد"، فإن الاتحاد الأوروبي قرر إيقاف ديميرال لمدة مباراتين، ليتأكد غيابه عن مواجهة هولندا بدور الثمانية.

وأوضحت "حال تأهل المنتخب التركي للدور نصف النهائي، فإن ديميرال لن يشارك أيضا بسبب تنفيذ عقوبة الإيقاف".

وتخضع المنظمة التي أشار ديميرال إليها، للرقابة من دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لخطورتها وأساليبها المتطرفة، حسبما ترى هذه الدول.