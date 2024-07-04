محافظ الجيزة الجديد لـ فيتو: خفض الأسعار والتصالح في مخالفات البناء على رأس أولوياتي

أكد المهندس عادل سعيد محافظ الجيزة الجديد في تصريح خاص لـ فيتو أنه سعيد بثقة القيادة السياسية ورئيس الوزراء فيه ليكون على رأس الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة، متمنيا أن يكون محل هذه الثقة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم اليوم الخميس الاجتماع بجميع مديري الإدارات والتعرف من خلالهم على الملفات التي تخص المواطن الجيزاوي، وخاصة خفض الأسعار والأغذية الفاسدة وملفات التصالح في مخالفات البناء والطرق.

وقدم المهندس عادل سعيد الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة السابق على جهوده بالمحافظة منذ توليه إدارتها متمنيا له الصحة والعافية.

وأكد أن سيقوم بالعمل ليل نهار للانتهاء من كافة الخطط الموضوعة الخاصة بالمشروعات القائمة علي أرض الواقع.