الجمعة 05 يوليو 2024
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صحة ومرأة

الصحة: الرجال أكثر إقبالا على الانتحار من النساء وهذا السبب

حوادث الانتحار، فيتو
حوادث الانتحار، فيتو

كشف الدكتور هشام المليجي استشاري الطب النفسي عن زيادة إقبال الرجال على الانتحار أكثر من النساء لأنهم أكثر عرضة للضغوط والصراعات سواء في بيئة العمل أو المحيطين بهم.

 

هل يوجد اختلاف في الاضطرابات النفسية بين الرجال والنساء؟

وأشار استشاري الطب النفسي في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أنه لا يوجد اختلاف في الاضطرابات النفسية بين الرجال والنساء وكل منهم يتعرضون لنفس الأمراض النفسية إلا أن الأعراض يمكن أن تزيد في فئة عن الأخرى.

أوضح مثال بمرض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب يتعرض المصاب به إلى نوبات هوس وتزيد لدى الرجال أكثر من النساء لأن الرجال يتسمون بالعنف الزائد والعصبية الزائدة والاندفاع.

كانت الدكتورة إيمان جابر مدير إدارة الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة أكدت أن أكثر الاضطرابات النفسية انتشارا هي اضطراب المزاج والقلق انتشارا وتؤثر علي الأداء اليومي للإنسان.

20 % من الأشخاص يصابون بنوبات القلق ولو مرة واحدة في العمر

 

وأوضحت أن 20% من الأشخاص يصابون بنوبات القلق ولو مرة واحدة في العمر.

وقالت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة الطب النفسي للأطفال إنه يوجد عدة عوامل عند ظهورها يجب الذهاب الى طبيب نفسي منها اختلاف الأداء ووجود تغييرات في السلوك والمزاج.

خدمة الخط الساخن للاستشارات النفسية

وأكدت مدير ادارة الطب النفسي للأطفال بالأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان توفر خدمة الخط الساخن للتواصل معهم والحديث عن الأعراض التى تظهر على الإنسان للتأكد من الحاجة إلى العرض على أخصائي طبيب نفسي متخصص أم لا  وتشمل أرقام الخط الساخن 0220816831 / 08008880700

ما هو المرض النفسي وأنواعه

وكشفت عن طبيعة المرض النفسي موضحة أنه ما هو إلا مجموعة من  الاضطرابات التى تؤثر على سلوك  الإنسان وتؤثر في مزاجه وحالته النفسية والتفكير.

ويوجد عدة أنواع من الأمراض النفسية منها القلق والاكتئاب والهلاوس والتوتر وتتمثل خطورة الإصابة بالمرض النفسي في أنها تجعل الإنسان لا يستطيع ممارسة حياته بصورة طبيعية.

وأكد عدد من أساتذة الطب النفسي أن  المرض النفسي هو اضطراب في الجهاز العصبي لجسم الإنسان ويحدث في الفص الأمامي للمخ مما يؤدي إلى مشاكل سلوكية وشعورية وفكرية للإنسان، ومن أشهر الاضطرابات النفسية هي الاكتئاب.

وأوضح أساتذة الطب النفسي أن الإكتئاب مرض نفسي يصيب الفص الأمامي للمخ ويجعل الإنسان يشعر بالحزن الشديد والأسى ويؤثر فكريا على الإنسان ويجعل أفكاره كلها  سوداوية ويؤثر عليه سلوكيا ويجعله غير قادر على القيام  بوظائفه في الحياة.

أعراض المرض النفسي 

ويوجد عدد من الأعراض التى يجب عند ظهورها أن يذهب الإنسان إلى الطبيب النفسي منها:

1- استمرار الشيء وعدم زواله تماما لفترة لا تقل عن أسبوع أو 10 أيام 

2- يؤدي الحزن أو الزعل إلى إعاقة الإنسان عن أداء أدواره في الحياة 

3- لا يرغب في مقابلة الناس ويجلس بمفرده 

4- وجود سلوكيات عنيفة وصوت مرتفع وسلوكيات خاطئة وأفكار سلبية  اذا استمرت لفترة يجب التوجه لطبيب نفسي

 

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وتوفر وزارة الصحة خدمة الحصول على خدمات الصحة النفسية من خلال عيادات الطب النفسي بمستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة كما توفر  خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان، من خلال المنصة الإلكترونية التى أطلقتها مؤخرا وتستهدف العمل على توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.

 


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