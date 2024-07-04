الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تبدي مرونة بشأن بعض البنود في مفاوضات وقف إطلاق النار

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، أن مصدرا فلسطينيا مقربا من جهود الوساطة، أكد أن حماس أبدت مرونة بشأن بعض البنود، وسيسمح ذلك بالتوصل إلى اتفاق إطاري إذا وافقت إسرائيل

إسرائيل تقترب من إبرام صفقة أسرى مع حماس 

وفي السياق ذاته قال الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، اليوم الخميس: “نحن في نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل مع حماس منذ 9 أشهر”.

وفي وقت سابق أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال لعائلات الأسرى "نحن أقرب من أي وقت مضى من إبرام صفقة تبادل".


 

txt

رفعت سيد أحمد يكشف السيناريوهات المتوقعة في غزة بعد التصعيد بين إسرائيل وإيران

txt

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تعيش في مرحلة الوحشية العنصرية المريضة الشاذة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إسرائيل حماس مجلس الحرب جيش الاحتلال

مواد متعلقة

رفعت سيد أحمد يكشف السيناريوهات المتوقعة في غزة بعد التصعيد بين إسرائيل وإيران

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تعيش في مرحلة الوحشية العنصرية المريضة الشاذة

حزب الله يعلن قصف إسرائيل بأكثر من 250 صاروخا خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

هل وزير التربية والتعليم الجديد عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان؟ مصدر يجيب

كولر يعلن موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

صابرين تكشف رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح (فيديو)

النصر السعودي يحسم صفقة حارس مرمى مانشستر سيتي

منوعات

المزيد

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد كوبا أمريكا 2024 بعد دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تحصين النفس من الفتن والتقرب إلى الله

هل تأخر الزواج ابتلاء من الله؟، الإفتاء تجيب

دعوة الرسول لعمه، تفسير الشعراوي للآية 56 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية