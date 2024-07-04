حماس تبدي مرونة بشأن بعض البنود في مفاوضات وقف إطلاق النار

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، أن مصدرا فلسطينيا مقربا من جهود الوساطة، أكد أن حماس أبدت مرونة بشأن بعض البنود، وسيسمح ذلك بالتوصل إلى اتفاق إطاري إذا وافقت إسرائيل.

إسرائيل تقترب من إبرام صفقة أسرى مع حماس

وفي السياق ذاته قال الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، اليوم الخميس: “نحن في نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل مع حماس منذ 9 أشهر”.

وفي وقت سابق أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال لعائلات الأسرى "نحن أقرب من أي وقت مضى من إبرام صفقة تبادل".

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