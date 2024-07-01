الإثنين 01 يوليو 2024
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محافظات

جهود مكثفة للتصدي للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها في المنصورة (صور)

إزالة تعديات بالدقهلية
إزالة تعديات بالدقهلية
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 يشهد مركز المنصورة استمرار جهود الجهاز التنفيذي للتصدي للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.

إزالة مبنى حوائط مخالف بدون ترخيص

 تمت إزالة مبنى حوائط مخالف بدون ترخيص على مساحة 90 مترا تقريبا خارج الحيز العمراني دون إخطار الزراعة  بقرية / برق العز.
 

 التعديات على أرضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية

 ويأتي ذلك فى إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بملف التعديات على أرضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون، وتنفيذا لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في هذا الشأن، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدي لـ البناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها..

 


وقال "مختار": البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة يمثلان إهدارا للثروة القومية وجهود أجهزة المحافظة مستمرة للتصدي لها من خلال تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين. 

 وبناءًا على تعليمات المحاسب غادة الحمادي- رئيس مركز ومدينة المنصورة بتكليف النائب وليد الموجي  - نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة ومسؤول عن القطاع  ورئيس الوحدة المحلية ببرق العز بهيه محمد وفريق العمل المعاون له من الوحدة المحلية ورئاسة المركز ، وتم تنفيذ إزالة  مبنى حوائط مخالف على مساحة 90 مترا تقريبا داخل سور زراعي خارج الحيز العمراني دون إخطار الزراعة  بقرية برق العز. 

وأكدت رئيس مجلس المنصورة، أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بإحالة جميع المخالفات في هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

التصدي الفوري وبكل حزم بشأن رصد كافة التعديات

 وشددت رئيسة المركز على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم، بشأن رصد كافة التعديات وإزالتها في المهد، وعمل تقرير مصور يوضح نتائج الأعمال وذلك للعرض على السيدة  رئيسة مركز ومدينة المنصورة.

إزالة فورية لبناء مخالف على أرض زراعية وردم قواعد خرسانية بالشعانية في قنا

إزالة عدد من المخالفات والإشغالات بمدينة العبور

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