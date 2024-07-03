زيت جنين القمح، يحمي قلبك ويقوي عظامك وشعرك

فوائد زيت جنين القمح، يُعد زيت جنين القمح من أقدم الزيوت الطبيعية وأكثرها فائدة، حيث لُقّب بـ "إكسير الصحة والجمال" لاحتوائه على كنز من العناصر الغذائية المهمة للجسم والبشرة والشعر.

ما هو زيت جنين القمح؟

زيت جنين القمح

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه يتم استخراج زيت جنين القمح من قلب حبوب القمح، وهو غني بمضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن، والأحماض الدهنية الأساسية، مثل:



فيتامين هـ: يُعرف بفيتامين الجمال، حيث يُحارب الجذور الحرة ويُؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

فيتامينات B: تُساهم في تحسين وظائف الجهاز العصبي والعضلي.

المعادن: مثل الزنك والحديد والبوتاسيوم، التي تُلعب دورًا هامًا في صحة الجسم.

الأحماض الدهنية الأساسية: مثل أوميجا 3 وأوميجا 6، التي تُساعد على خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

أهم فوائد زيت جنين القمح:

وأضافت الدكتورة مروة، أن ما يحتوي عليه زيت جنين القمح من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، تجعل له العديد من الفوائد لصحة الجسم، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

للصحة:

يعزز صحة القلب: يُقلل من الكوليسترول الضار (LDL) ويزيد من الكوليسترول النافع (HDL)، ويُساعد على خفض ضغط الدم، ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يُحارب السرطان: مضادات الأكسدة الموجودة في زيت جنين القمح تُحارب الجذور الحرة التي تُسبب تلف الخلايا وتُؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

تحسين وظائف الدماغ: تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت جنين القمح على حماية خلايا الدماغ من التلف، وتحسين الذاكرة والتركيز، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسيّة مثل الزهايمر.

يُحسّن وظائف الجهاز الهضمي: يُساعد على تنظيم عملية الهضم، ويُخفف من الإمساك، ويُعالج قرحة المعدة.

يُحارب الجذور الحرة: غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين هـ التي تُحارب الجذور الحرة، مما يُقي من أمراض الشيخوخة المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يُقوّي جهاز المناعة: يُعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

يُحسّن صحة العظام: يُساعد على امتصاص الكالسيوم، ويُقوّي العظام ويُقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

يُنظم مستويات السكر في الدم: يُساعد على تحسين حساسية الأنسولين، ويُقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

فوائد زيت جنين القمح للبشرة:

زيت جنين القمح للبشرة

يُرطّب البشرة: يُغذي البشرة ويُحافظ على رطوبتها ويُنعّمها.

يُحارب الشيخوخة: يُقلّل من التجاعيد والخطوط الدقيقة ويُحسّن من مرونة البشرة.

يُعالج حب الشباب: يُخفّف من الالتهابات ويُقلّل من ظهور حب الشباب.

يُضيء البشرة: يُوحّد لون البشرة ويُخفّف من البقع الداكنة.

يُحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة: يُساعد على حماية البشرة من حروق الشمس وتلفها.

فوائد زيت جنين القمح للشعر:

زيت جنين القمح للشعر

يُعزّز نمو الشعر: يُحفّز فروة الرأس على نمو شعر جديد ويُقلّل من التساقط.

يُقوّي الشعر: يُغذي الشعر ويُقوّيه ويُمنع تقصّفه.

يُرطّب الشعر: يُحافظ على رطوبة الشعر ويُعالجه من الجفاف.

يُعالج قشرة الرأس: يُخفّف من الالتهابات ويُعالج قشرة الرأس.

كيفية استخدام زيت جنين القمح:

للاستعمال الداخلي: يُمكن إضافة زيت جنين القمح إلى الطعام، مثل: السلطات، والعصائر، والحبوب.

للاستعمال الخارجي: يُمكن استخدام زيت جنين القمح مباشرة على البشرة أو الشعر، أو خلطه مع زيوت أخرى، مثل: زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

احتياطات الاستخدام لزيت جنين القمح:

يُنصح باختبار زيت جنين القمح على مساحة صغيرة من البشرة قبل استخدامه على كامل الوجه أو الجسم.

يُمكن أن يُسبب زيت جنين القمح ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، لذا يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه في حال وجود أي حساسية.