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رياضة

المهدي سليمان رجل مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

المهدي سليمان حارس
المهدي سليمان حارس فريق الاتحاد السكندري، فيتو

حقق المهدي سليمان حارس مرمي فريق الاتحاد السكندري، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز

مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش 

وتعادل الاتحاد السكندري مع منافسه طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهم في الدوري الممتاز. 

وشهدت المباراة في الدقيقة 21 هدفا لصالح طلائع الجيش عن طريق محمد حمدي زكي لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الـ  VAR.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش 

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري مكون من: 

تشكيل الاتحاد السكندري، فيتو 

تشكيل طلائع الجيش أمام  الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل طلائع الجيش مكون من: 

حراسة المرمى: عمرو رضوان.

خط الدفاع: خالد سطوحي - عبدالرحمن شيكا - يسري وحيد - محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب - علي حمدي - محمد دياب - محمد هاني.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي - أحمد متعب. 

ويجلس على دكة البدلاء:
جودين - أحمد الشيخ - كريم صفوت. السيد أحمد - عمر السعيد - عماد سيد معوض - موسى دياورا - عمر حسانين.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري

وبتلك النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، حيث خاض 28 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9، وسجل لاعبوه 23 هدفا، فيما استقبلت شباكه 30 هدفا. 

في المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندري  المركز التاسع  بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل 11 مباريات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا. 

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