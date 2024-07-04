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رياضة

بعد ثنائية الداخلية، أرقام وسام أبوعلي مع الأهلي

وسام أبوعلي، فيتو
وسام أبوعلي، فيتو

أحرز وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، هدفين للمارد الأحمر  في مرمى الداخلية في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز وفاز بها الأحمر برباعية.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني  في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

وسجل إمام عاشور هدف الأهلي الثالث في مرمى فريق الداخلية في الدقيقة 59. الدوري المصري الممتاز

واختتم أهداف الاهلي إمام عاشور مع الدقيقة الأخيرة من المباراة.

أرقام وسام أبوعلي مع الاهلي 

وسام أبوعلي خاص مع النادي الأهلي حتى الآن 10 مباريات في بطولة الدوري المصري.

ساهم في 11 هـدفا: سجل 7 أهداف وصنع 4.
 

 

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.

 

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