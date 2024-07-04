الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اعتماد مركز ووحدة طب أسرة بالإسماعيلية من هيئة الرقابة الصحية

الهيئة العامة للاعتماد
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فيتو

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، عن اعتماد مركز طب أسرة أبو خليفة، ووحدة طب أسرة المنايف بالاسماعيلية 
ومن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. 

حركة المحافظين 2024، ملفات تنتظر أكرم محمد محافظ الإسماعيلية الجديد

وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بقرية أبو عيادة (صور)

عدد إجمالي المراكز المعتمدة في الإسماعيلية 

وبذلك تصبح مراكز الرعاية الأولية المعتمدة بالمحافظة إلى 34 وحدة ومركز، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات طب الأسرة المقدمة لمنتفعي التأمين الشامل في الإسماعيلية.

وأعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث حصلت مستشفى كليوباترا بالقاهرة على اعتماد جهاز GAHAR، وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، كما نجحت أربعة مستشفيات جديدة بمحافظات الغربية، والاسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان في الحصول على الاعتماد المبدئي وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بهذه المستشفيات، وهي:

نقلة نوعية في مستوى خدمات طب الأسرة المقدمة لمنتفعي التأمين الشامل

- مستشفى حميات المحلة الكبرى بالغربية

- مستشفى بالإسكندرية

- مستشفى قلين التخصصي بكفر الشيخ

وأشار تقرير اللجنة إلى نجاح مركز طب أسرة أبو خليفة ووحدة طب أسرة المنايف بالاسماعيلية على الاعتماد، ليصل بذلك عدد مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة إلى ٤٢ وحدة ومركز، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات طب الأسرة المقدمة لمنتفعي التأمين الشامل.

وشملت قرارات اللجنة اعتماد كل من مركز الطب الطبيعي ومركز الأشعة التشخيصية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، إلى جانب اعتماد عدد من المنشآت هي:

- مركز دار الأشعة - الإسكندرية
- مركز طيبة للعلاج الطبيعي - الإسكندرية
-  مركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بمستشفى حميات دمنهور - البحيرة
- مركز عيون لجراحات العيون وعلاج ضعف الإبصار- شبرا بالقاهرة
- معهد السمع والكلام - الجيزة

ووجه د. احمد طه التهنئة للمنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد على الفوز المستحق بمكتسبات الانضمام لنخبة القطاع الصحي المصري، مشيدا بأداء فرق الجودة بها والعمل الدؤوب لتطبيق معايير الجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية بالاسماعيلية الرقابة الصحية الهيئة العامة للرقابة الصحية الرقابة اعتماد وحدة مركز طب أسرة أبو خليفة

مواد متعلقة

حركة المحافظين 2024، ملفات تنتظر أكرم محمد محافظ الإسماعيلية الجديد

توزيع زجاجات مياه على طلاب الثانوية الأزهرية في الإسماعيلية (صور)

وفد مغربي يتفقد المنطقة الحرة بالإسماعيلية

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث قطار البضائع بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي DXY، هبوط جديد بحركة التداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية