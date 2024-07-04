اعتماد مركز ووحدة طب أسرة بالإسماعيلية من هيئة الرقابة الصحية

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، عن اعتماد مركز طب أسرة أبو خليفة، ووحدة طب أسرة المنايف بالاسماعيلية

ومن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

عدد إجمالي المراكز المعتمدة في الإسماعيلية

وبذلك تصبح مراكز الرعاية الأولية المعتمدة بالمحافظة إلى 34 وحدة ومركز، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات طب الأسرة المقدمة لمنتفعي التأمين الشامل في الإسماعيلية.



وأعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث حصلت مستشفى كليوباترا بالقاهرة على اعتماد جهاز GAHAR، وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، كما نجحت أربعة مستشفيات جديدة بمحافظات الغربية، والاسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان في الحصول على الاعتماد المبدئي وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بهذه المستشفيات، وهي:



نقلة نوعية في مستوى خدمات طب الأسرة المقدمة لمنتفعي التأمين الشامل

- مستشفى حميات المحلة الكبرى بالغربية

- مستشفى بالإسكندرية

- مستشفى قلين التخصصي بكفر الشيخ

وأشار تقرير اللجنة إلى نجاح مركز طب أسرة أبو خليفة ووحدة طب أسرة المنايف بالاسماعيلية على الاعتماد، ليصل بذلك عدد مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة إلى ٤٢ وحدة ومركز، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات طب الأسرة المقدمة لمنتفعي التأمين الشامل.

وشملت قرارات اللجنة اعتماد كل من مركز الطب الطبيعي ومركز الأشعة التشخيصية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، إلى جانب اعتماد عدد من المنشآت هي:

- مركز دار الأشعة - الإسكندرية

- مركز طيبة للعلاج الطبيعي - الإسكندرية

- مركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بمستشفى حميات دمنهور - البحيرة

- مركز عيون لجراحات العيون وعلاج ضعف الإبصار- شبرا بالقاهرة

- معهد السمع والكلام - الجيزة

ووجه د. احمد طه التهنئة للمنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد على الفوز المستحق بمكتسبات الانضمام لنخبة القطاع الصحي المصري، مشيدا بأداء فرق الجودة بها والعمل الدؤوب لتطبيق معايير الجودة.