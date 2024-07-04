الكهرباء: تركيب 17.6 مليون عداد مسبوق الدفع للحد من نسبة الفقد بالتيار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تركيب 17.6 مليون عداد مسبوق الدفع ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين.

استبدال العدادات الميكانيكية

وأكدت الوزارة أنه من المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ومن المستهدف تركيب نحو 3 مليون عداد من العدادات مسبقة الدفع خلال العام المالي الجديد.



وأشارت الوزارة الي أنه تم تركيب 213 ألف عداد ضمن المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية فى نطاق 6 شركات وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى 270 ألف عداد ذكى للمرحلة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بنهاية عام 2025 /2026.

مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيًا على خرائط المناطق واليوميات تماشيًا مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمي وإرساء دعائم التحول التدريجي الى مصر الرقمية وميكنة وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة بقطاع الكهرباء، حيث تم الإنتهاء من الربط المكاني لـ 19.2 مليون مشترك فى 21 محافظة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون جزء فعالًا من منظومة التحول الرقمى