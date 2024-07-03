وزير السياحة: نستهدف الوصول لـ30 مليون سائح بحلول 2030 (فيديو)

الحكومة الجديدة، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الدولة تستهدف وفقا لرؤيتها الوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2030.

رؤية الدولة للنهوض بقطاع السياحة

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلي أن هناك رؤية للدولة بتكليفات واضحة بضرورة النهوض بقطاع السياحة.

الاستفادة من القطاع الخاص في قطاع السياحة

وتابع: السياحة قائمة على القطاع الخاص والمستثمرين ولابد من الاهتمام بهما، ولابد من مواجهة التحديات ونستفيد من خبرة القطاع الخاص.

وكان شريف فتحي تولي مسؤولية وزارة الطيران المدني خلال الفترة من مارس 2016 حتى يونيو 2018، وتدرج في العديد من المناصب داخل الشركة الوطنية حتى شغل منصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في عام 2015.

وشريف فتحي من مواليد 18 إبريل 1963 وهو من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال إدارة شركات الطيران وقدرته على التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الأرباح وإدارة التغييرات وتطوير الأعمال.