جولة مفاجئة لمدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية لمستشفى الطوارئ بأبو خليفة (صور)

قام الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، بجولة مسائية لتفقد المنشآت الصحية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان

أبرز محاور الزيارة

شملت الزيارة التى قام بها مدير فرع هيئة الرعاية الصحية فى الاسماعيلية، تفقد العيادات الخارجية، الطوارئ والاستقبال، القسم الداخلي، واستطلاع آراء المنتفعين حول جودة الخدمات الطبية المقدمة، حيث وجه إدارة رضاء المنتفعين بضرورة التواصل المستمر مع المرضى وذويهم لتلبية احتياجاتهم وتحسين تجربتهم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

الاطمئنان على توافر الأدوية

واطمأن الدكتور محمد سامي على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، والصيانة المستمرة لكافة التجهيزات، ومتابعة جودة الإجراءات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ على مدار الـ24 ساعة."



وعلى جانب أخر أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الاستمرار في بذل قصارى جهدها لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات وطريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، متمنين دوام الأمن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جاء ذلك خلال عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في الاجتماع الدوري رقم (75) بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، حيث تم التركيز على عدة نقاشات هامة وإعلان عدد من القرارات المهمة.

واستعرض الاجتماع متابعة قرارات مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع الدوري السابق، كما استعرض خطة وجاهزية الهيئة للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي أسوان والسويس قريبًا.

وأثنى مجلس إدارة الهيئة على أداء الجهاز التنفيذي في تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتأهيل القوى البشرية، والميكنة، والتحول الرقمي للخدمات، واعتماد المنشآت الصحية خلال مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة في أسوان والسويس.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تقديم أكثر من 44 مليون خدمة طبية وعلاجية

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع إلى تقديم أكثر من 44 مليون خدمة طبية وعلاجية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى بجودة عالمية، وتخطي نسبة رضا المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة 91%.