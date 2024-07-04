الخميس 04 يوليو 2024
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محافظات

رياضة الإسماعيلية تطلق سلسلة ندوات حول التبرع بالبلازما (صور)

جانب من فعاليات الندوة،
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

 أطلقت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية، سلسلة من الندوات التوعوية التي تستهدف توعية المواطنين حول التبرع بالبلازما، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية ومركز جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما. 

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الهدف والمستهدف من الندوات 

 وتهدف تلك الندوات إلى نشر الوعي حول أهمية التبرع بالبلازما وفوائدها، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول التبرع بالبلازما، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على المشاركة في التبرع. 

جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

 كما تتضمن الندوات الحديث عن أهمية مكونات البلازما واستخداماتها في علاج العديد من الأمراض، مثل أمراض المناعة الذاتية وأمراض سيولة الدم.  

 

ندوة بمركز شباب أبو خليفة 

وكانت قد أطلقت أولى الندوات الخاصة بالتوعية حول التبرع بالبلازما من مركز شباب أبو خليفة التابع لمركز ومدينة القنطرة غرب.  

جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

إقبال على فعاليات الندوة  

 وحظيت الندوة بحضور مميز من شباب وشابات المنطقة، بالإضافة إلى ممثلين عن مديرية الشباب والرياضة ومركز جريفولز البلازما.

وتفاعل الحضور بشكل إيجابي مع المحاضرة، حيث طرحوا العديد من الأسئلة حول التبرع بالبلازما وشروطه وآلية التبرع.

وأكدت الندوة أهمية التعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومركز جريفولز البلازما لنشر الوعي بأهمية التبرع بالبلازما وتشجيع الشباب على المشاركة في هذا العمل النبيل.

وكان دكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية أجرى زيارة لمركز جريفولز إيجيبت للتبرع بالبلازما بمدينة ٦ أكتوبر، والذي تم إنشائه بالشراكة مع شركة جريفولز العالمية، ويعد أول مركز تم ترخيصه وتشغيله ضمن شبكة مراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة جريفولز إيجيبت، الذي بلغ عددها عشرة مراكز حتى الآن، وتعمل الشركة حاليًا على إنشاء عشرة مراكز إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى ٢٠ مركزا للتبرع بالبلازما في مختلف محافظات الجمهورية.

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