تشكيل الداخية أمام الأهلي في الدوري الممتاز

أعلن عيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر لها مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الداخلية أمام الأهلي

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: كريم يحيى، أحمد عماد، معاذ الحناوي، إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة، كليتشي شيميزين، محمود منصور

الهجوم: شريف دابو، مصطفى فوزي، إسلام عبد النعيم

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، محمد علاء ظريف، محمود أوكا، الأمير حسام، أدهم حامد، زياد طارق، أحمد سيد غريب، فانوم ألفريد، محمد أشرف، عبد الرحمن صميدة.

موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية، في السابعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة.

ترتيب الداخلية في الدوري الممتاز

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.