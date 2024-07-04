الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل الداخية أمام الأهلي في الدوري الممتاز

فريق الداخلية، فيتو
فريق الداخلية، فيتو

أعلن عيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر لها مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الداخلية أمام الأهلي 

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: كريم يحيى، أحمد عماد، معاذ الحناوي، إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة، كليتشي شيميزين، محمود منصور

الهجوم: شريف دابو، مصطفى فوزي،  إسلام عبد النعيم

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، محمد علاء ظريف، محمود أوكا، الأمير حسام،  أدهم حامد، زياد طارق،  أحمد سيد غريب، فانوم ألفريد،  محمد أشرف، عبد الرحمن صميدة.

موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية، في السابعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات  الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة. 

ترتيب الداخلية في الدوري الممتاز 

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.

أرقام وبطولات كهربا مع الأهلي بعد اقترابه من مغادرة القلعة الحمراء

استقبال حافل من لاعبي الأهلي لـ علي معلول في مران الفريق (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي الداخلية عيد مرازيق الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

أرقام وبطولات كهربا مع الأهلي بعد اقترابه من مغادرة القلعة الحمراء

سبب غياب طاهر محمد وأكرم توفيق عن قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

استقبال حافل من لاعبي الأهلي لـ علي معلول في مران الفريق (فيديو)

طاهر محمد على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي أمام الداخلية بالدوري

عودة كريستو واستمرار غياب كهربا، قائمة الأهلي لمباراة الداخلية غدا في الدوري

صديق إيجولا رجل مباراة سيراميكا والإسماعيلي بالدوري

سيراميكا يهزم الإسماعيلي بهدف في الدوري الممتاز (فيديو)

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الداخلية غدا في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

هل وزير التربية والتعليم الجديد عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان؟ مصدر يجيب

كولر يعلن موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

صابرين تكشف رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح (فيديو)

الدوري الممتاز، أول تعليق من كولر على فوز الأهلي برباعية أمام الداخلية

منوعات

المزيد

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد كوبا أمريكا 2024 بعد دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تحصين النفس من الفتن والتقرب إلى الله

هل تأخر الزواج ابتلاء من الله؟، الإفتاء تجيب

دعوة الرسول لعمه، تفسير الشعراوي للآية 56 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية