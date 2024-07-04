ارتفاع أسعار التين الشوكي في الأقصر (صور)

في محافظة الأقصر، تشهد أسواق التين الشوكي إقبالًا متزايدًا منذ بداية نزوله في الأسواق، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعاره هذا الموسم.

وتبلغ أسعار التين الشوكي 10 جنيهات للواحدة من الحجم الكبير، مقارنة بـ 4 تينات بنفس السعر في المواسم السابقة.

ويأتي هذا في ظل توافر أطباق جاهزة بها التين الشوكي بدون شوك، لتلبية اختيارات وأذواق المواطنين.

وتعد فترته في الأسواق لا تتجاوز شهرًا إلى شهر ونصف. ومقارنة بفاكهة المانجو التي تشهد انخفاضًا في الأسعار خلال منتصف ونهاية موسمها، فإن التين الشوكي يحظى بشعبية خاصة بين الأطفال والكبار على حد سواء.

ويتم زراعة التين الشوكي في مناطق صحراوية بمحافظات مثل المنيا وتتوافر أنواع عديدة منه بألوان مختلفة مثل الأحمر والأصفر والأخضر والبرتقالي، مما يسهم في تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين.

فوائد التين الشوكي

التين الشوكي من فاكهة الصيف الشهيرة وهو يعتبر فاكهة شعبية لانتشاره فى الشوارع والميادين، وينتظره عشاقه من العام للعام، وفوائده عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله ولكن دون إفراط.

فوائد التين الشوكي للصحة

يحافظ على صحة الجلد ونضارة البشرة، يرطب الجسم للحماية من الإصابة بالإجهاد الحراري، ويساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي، ويقلل الشعور بالإرهاق ويحسن المزاج، ويقلل فرص الإصابة بالسرطان، يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، يقاوم الالتهابات والأمراض المعدية بالجسم، وذلك لاحتوائه على مضادات طبيعية تقوي المناعة وتقوم الالتهابات، يقوي العظام والأسنان لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

ويمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون وينظم عمل الجهاز الهضمي، ويطرد السموم من الجسم، يحمي من هشاشة العظام، يخفض مستوى الكوليسترول بالدم،يقوى النظر للكبار والصغار، يخفض مستوى الضغط بالدم.