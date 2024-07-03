حريق بحظيرة ماشية وتفحم 20 نخلة بـ"الهنداو" بواحة الداخلة (صور)

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، السيطرة على حريق شب بإحدى حظائر الماشية بقرية الهنداو بمركز الداخلة، والذي تم التعامل معه فور اندلاعه من خلال الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز.

وأوضح الزملوط أنه جاري أعمال التبريد بنطاق الحريق الذي امتد لـ ٢٠ نخلة غير مثمرة بالزراعات المجاورة للحظيرة، مشيرًا إلى عدم وقوع أي خسائر بشرية أو نفوق للماشية الموجودة، موجهًا الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية؛ لسرعة التعامل والسيطرة على الحريق وحماية أرواح المواطنين والممتلكات بالمنطقة.

هذا فقد نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمزارع نخيل بواحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث التهمت النيران أعداد كبيرة من أشجار النخيل المثمرة والفاكهة، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لموقع الحريق.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل في مزارع نخيل بطريق الهنداو - موط بواحة الداخلة، حيث التهمت النيران أعداد كبيرة من أشجار النخيل وإحدى الحظائر وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للمزارع والمناطق المجاورة له.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بعدد من سيارات المياه ومواتير الرفع للمشاركة في إخماد الحريق ومنع انتقاله للمناطق المجاورة.

