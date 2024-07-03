الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق بحظيرة ماشية وتفحم 20 نخلة بـ"الهنداو" بواحة الداخلة (صور)

إطفاء الحريق، فيتو
إطفاء الحريق، فيتو

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، السيطرة على حريق شب بإحدى حظائر الماشية بقرية الهنداو بمركز الداخلة، والذي تم التعامل معه فور اندلاعه من خلال الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز.

وأوضح الزملوط أنه جاري أعمال التبريد بنطاق الحريق الذي امتد لـ ٢٠ نخلة غير مثمرة بالزراعات المجاورة للحظيرة، مشيرًا إلى عدم وقوع أي خسائر بشرية أو نفوق للماشية الموجودة، موجهًا الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية؛ لسرعة التعامل والسيطرة على الحريق وحماية أرواح المواطنين والممتلكات بالمنطقة.

هذا فقد نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمزارع نخيل بواحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث التهمت النيران أعداد كبيرة من أشجار النخيل المثمرة والفاكهة، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لموقع الحريق.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل في مزارع نخيل بطريق الهنداو - موط بواحة الداخلة، حيث التهمت النيران أعداد كبيرة من أشجار النخيل وإحدى الحظائر وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للمزارع والمناطق المجاورة له.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بعدد من سيارات المياه ومواتير الرفع للمشاركة في إخماد الحريق ومنع انتقاله للمناطق المجاورة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إدارة الحماية المدنية السيطرة علي الحريق الوحدة المحلية لمركز الداخلة رجال الحماية المدنية قرية الهنداو محافظ الوادى الجديد نشوب حريق هائل واحة الداخلة

مواد متعلقة

غدًا، فصل الكهرباء عن 4 مناطق في الوادي الجديد

الخارجة التعليمية تبدأ مشروع إعداد قادة المستقبل (فيديو)

بالأسماء، 105 بطاقات تموين ذكية لأهالي الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد: المراكز الصيفية تساهم في اكتشاف المواهب

استكمال أعمال تركيب خطوط الغاز الطبيعي بواحة الخارجة في الوادي الجديد

الطريشة والعقرب تلدغ 4 أشخاص بينهم طفل بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الأربعاء 3 يوليو 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

حركة المحافظين 2024، إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

الرئيس السيسي يرقي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول

الأهلي يقترب من ضم بديل أليو ديانج

حركة المحافظين 2024، السيرة الذاتية لـ عادل سعيد النجار محافظ الجيزة الجديد

منوعات

المزيد

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

من هو محافظ الجيزة الجديد المهندس عادل سعيد النجار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والنجاة من الكرب

ما حكم التدليس بإخفاء العيب عن المشتري؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية