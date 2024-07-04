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انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا من 2:3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بدءا من غد الجمعة، حيث تقل عن حاجز الأربعينات فى القاهرة الكبرى وتعاود الانخفاض إلى أواخر الثلاثينات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 4 - 7 - 2024

حالة الطقس غدًا الخميس 4-7-2024 بمحافظة البحيرة

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ورطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى:28

 

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