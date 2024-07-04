هل يمكن دمج وزارتي الكهرباء والبترول؟ مدبولي يجيب

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن فكرة دمج وزارتي الكهرباء والبترول كانت مطروحة قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم أنه تقرر إرجاء الدمج في المرحلة الحالية إلى مرحلة لاحقة، حتى يمكن تحقيق التكامل بين الوزارتين أولا قبل عملية الدمج.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: علشان نقدر نعمل دمج حقيقي بين الوزارات لازم الأول يكون اتعمل إصلاح هيكلي داخلي في الوزارتين، يتم من خلال تقليص الجهاز الإداري، حتى يسهل إدارتهم من وزير واحد حال عملية الدمج.

وأوضح رئيس الوزراء أن عملية التقليص ضرورية قبل الدمج حتي يستطيع الوزير إدارة هذا الملف.

وقال رئيس الوزراء إن استحداث المجموعة الوزارية للطاقة ستكون مسئولة عن التنسيق بين القطاعين بصورة يومية.