موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024 والقناة الناقلة

يورو 2024، يلتقي منتخب فرنسا مساء اليوم الإثنين نظيره البلجيكي، ضمن مباريات دور الستة عشر ليورو 2024.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا، في الدور ربع النهائي من اليورو.

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024

وتنطلق صافرة مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مسابقة يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شاشات التلفزيون، وتذاع مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024 عبر قناة beIN sports HD 1 MAX.

وتستكمل اليوم مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بمواجهتي فرنسا ضد بلجيكا والبرتغال ضد سلوفينيا.

وتأهلت فرنسا كثاني المجموعة الرابعة، بعد التعادل أمام بولندا في ختام دور المجموعات بالبطولة الأوروبية، كما تأهلت بلجيكا كثاني مجموعتها أيضًا، بعد التعادل أمام أوكرانيا بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

حكام مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: السويدي جلين نيبرج.

حكم مساعد أول: السويدي ماهبود بيجي.

حكم مساعد ثانِ: السويدي أندرياس سودركفيست.

حكم رابع: الليتواني دوناتاس رومساس.

حكم تقنية الفيديو: الهولندي بول فان بويكيل.

ويحاول منتخب فرنسا العودة إلى منصات التتويج للمرة الثالثة في كأس أمم أوروبا، خاصة بعد خسارة نهائي مونديال قطر 2022 على يد الأرجنتين.

تاريخ مواجهات منتخب فرنسا أمام بلجيكا

وعلى الورق يبدو منتخب ديوك فرنسا هو المرشح للفوز بعد أن حسم جميع المواجهات الأربع المباشرة في البطولات الكبرى أمام بلجيكا، بما في ذلك الفوز بهدف دون رد في المربع الذهبي لمونديال روسيا 2018، والانتصار الكاسح 5 / صفر في دور المجموعات ليورو 1984، قبل الفوز باللقب في البطولتين.

لكن دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا أكد "ذاهبون إلى الفوز، نحن هنا وتأهلنا إلى كأس أمم أوروبا لكي نكون جزءا من أفضل المنتخبات".

وأضاف: "الآن نواجه فريقا من فرق القمة، لهذا تأهلنا، وإلا كنا مكثنا في الديار، هذه هي المباريات التي نتطلع إليها، وكل شيء جائز".

مبابي يستعد للمشاركة منذ البداية أمام بلجيكا

ويستعد مبابي للمشاركة منذ البداية أمام بلجيكا مثلما فعل أمام بولندا عقب تعافيه من كسر في الأنف، مع استمرار ارتداء قناعا للوجه.

ومن المقرر أن يشارك برادلي باركولا بدلا من أنطوان جريزمان، في وقت يتطلع فيه أوليفيه جيرو وماركوس تورام للمشاركة إلى جوار مبابي في خط الهجوم.

على الجانب الآخر، يعود دودي لوكيباكيو جناح منتخب بلجيكا وإشبيلية الإسباني من الإيقاف، ومن المتوقع مشاركته على حساب لياندرو تروسارد الذي فشل في إثبات ذاته حتى الآن.

كما أخفق جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي في التألق حتى الآن، وبالتالي قد يشارك تيموي باكايوكو بدلا منه في مركز الجناح الأيسر.

ورغم تسجيله 24 هدفا مع لايبزج الموسم الماضي فإن لويس أوبيندا من المتوقع أن يبقى على مقاعد بدلاء منتخب بلجيكا.

فيما قال ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، إنه لا بديل أمام فريقه سوى التحسن، بعد عروضه المحبطة في دور المجموعات.

وأضاف المدرب البالغ من العمر 55 عاما "بطولة جديدة تبدأ، لا يمكن الاكتفاء بقراءة الأمور فقط من خلال دور المجموعات، نستحق الحصول على المركز الثاني وأنا أشعر بالرضا".

وأشار: "كنت سأشعر بقدر أكبر من القلق لو لم نصنع هذا العدد من الفرص، لكن بالطبع هناك مجال للتحسن".