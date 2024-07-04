محافظ القاهرة الجديد: التعاون مع المجتمع المدني لحل مشاكل المواطن

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة الجديد، إننا سنعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بشأن النهوض بالاستثمار والصناعة، والأهم التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم، لافتا إلى تنفيذ توجيهات القيادة بشأن الحرص على وجود حلول لجميع الأزمات ومشاكل المواطنين، بالتعاون مع المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية.

وأضاف محافظ القاهرة الجديد، في أول لقاء مع الصحفيين، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، أن المحافظة ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة على النهوض بالصناعة، خاصة ملف المنطقة الصناعية في شق الثعبان حيث أنها من أهم المناطق الاستثمارية بالقاهرة.

حركة المحافظين 2024

أوضح الدكتور إبراهيم صابر، أنه يدرك التحديات الموجودة فى العاصمة، وسيعمل على استكمال خطط الدولة بشأنها من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين، كما سيتم تقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المصانع وحل مشاكل المناطق الصناعية، ودعم أصحاب الحرف اليدوية بهدف تعظيم الاعتماد على الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وإتاحة فرص عمل للشباب، والعمل على جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتعظيم مواردها.