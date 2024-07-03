بدء تشغيل مصانع الإسكندرية للأسمدة بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي

البورصة المصرية، أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عودة إمداد الغاز الطبيعي وبدء تشغيل مصانع شركة الإسكندرية للأسمدة التابعة لها.

اقرأ التالي: خبيرة تكشف تأثير إعلان أبو قير للأسمدة عودة تشغيل مصانعها على أسهم البورصة

جدير بالذكر أن الشركة القابضة المصرية الكويتية، كانت قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، إيقاف شركة الإسكندرية للأسمدة مصانعها بسبب إمدادات الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة في بيان، إنه نظرًا لظروف تشغيلية طارئة بالشبكة الإقليمية للغاز بالتزامن مع زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، تم إيقاف إمداد الغاز الطبيعي لشركة الإسكندرية للأسمدة.

البورصة المصرية، فيتو

تأثير إعلان أبو قير للأسمدة عودة تشغيل مصانعها على أسهم البورصة

وأعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بدء تشغيل المصانع تدريجيًا، وذلك بعد استئناف إمدادات الغاز الطبيعي بعد انتظام ضغط الغاز الطبيعي بالشبكة.

السهم تراجع بعد قرار التوقف ومن المتوقع استكمال الصعود

ومن جانبها قالت ماجى سليم خبيرة أسواق المال، إن سهم أبو قير للأسمدة تراجع نحو 2% بعد الإعلان عن توقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع معاودة الصعود لمؤشر السهم خلال جلسات التداول لهذا الاسبوع خاصة بعد القرار الإيجابي لعودة المصانع إلى العمل.