إطلاق قافلتين علاج مجاني لتحصين الماشية من الأمراض المعدية بالواحات البحرية، الاثنين

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة بقيادة الدكتور علاء عبد العال مدير الإدارة، إطلاق قافلتين علاج مجاني الاثنين المقبل بمدينة الواحات البحرية بالمحافظة لتحصين الماشية من الأمراض المعدية وذلك ضمن الخدمات المقدمة لصغار المربين ضمن برنامج حياة كريمة.

محافظ الجيزة يوجه بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء



وعلي جانب آخر كان قد وجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وأوضح محافظ الجيزة أن قرارات الترشيد تشمل الإضاءة الليلية بالملاعب الرياضية بالأندية حيث يتم متابعهتا بالتنسيق مع القائمين على تلك المنشآت للتأكد من غلق الكهرباء، كما يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف والكنائس لترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الإنارة بعد انتهاء الصلوات بها