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انطلاق المؤتمر العلمي الأول للتحاليل الطبية في الدقهلية (صور)

مؤتمر التحاليل الطبية
مؤتمر التحاليل الطبية فيتو، فيتو

نظمت نقابة العلميين في الدقهلية برئاسة الدكتور أحمد عبيه نقيب العلميين فعاليات المؤتمر العلمي للتحاليل الطبية في نسخته الأولى ولثلاثة أيام بحضور الدكتور  معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة والدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم جامعة المنصورة والدكتور إبراهيم الشربيني رئيس قسم النانوتكنولوجي بجامعة زويل والمستشار عماد شمس الدين الممثل القانوني للنقابة 
الامين والعام للتقابة الدكتور صلاح النادي

الجلسة الافتتاحية للتحاليل الطبية والعلوم

 وصرح الدكتور أحمد عبيه أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تناولت العديد من الموضوعات في مجال التحاليل الطبية والعلوم التي تخدمها مثل النانوتكنولوجي وحاضر في الجلسة الافتتاحية الدكتورة أموره أبو النجا رئيس قسم علم الحيوان السابق بعلوم المنصورة، والدكتور  محمد لبيب الأستاذ بعلوم طنطا والدكتور الشحات طوسون الأستاذ بعلوم دمياط، حيث أدار الجلسات الدكتور جمال شبل الأستاذ بعلوم عين شمس.

بمشاركة 300 من المهتمين بمجال التحاليل الطبية 

وقال عبيه إن مهنة التحاليل الطبية حق أصيل للعلميين خريجي كلية العلوم، حيث إن 88% من العاملين بمجال التحاليل الطبية هم أبناء نقابة العلميين، وأن المؤتمر جاء بمشاركة 300 من المهتمين بمجال التحاليل الطبية من كليات العلوم والطب البيطري والزراعة.

توجد ورش عمل على هامش المؤتمر لمدة يومين

كما صرح الدكتور فادي وجيه أمين النقابة بأنه توجد ورش عمل على هامش المؤتمر لمدة يومين يحاضر فيها نخبة من أكفأ المتخصصين في مجال التحاليل الطبية ومنهم الدكتور  خالد شهبه والدكتور وائل مرتضى ود. شيماء حمدي والدكتورة نانيس البلتاجي والدكتورة  أمل فرج والدكتورة خلود هاني.

الإعداد للمؤتمر استغرق أكثر من شهرين

وقال الدكتور أحمد جبريل عضو مجلس النقابة أن الإعداد للمؤتمر استغرق أكثر من شهرين لكي يخرج بهذا الشكل النموذجي الرائع والذي جعل كل الحاضرين يشيدون به سواء أساتذة أو خريجون أو طلاب أو ممارسي مهنة التحاليل الطبية.


الأنشطة والفعاليات العلمية 

وصرح الدكتور إسلام سراج عضو المجلس أن لنقابة العلميين بالدقهلية العديد من الأنشطة والفعاليات العلمية سواء كانت دورات أو مؤتمرات أو ملتقيات والتي من خلالها تمارس النقابة دورها العلمي وتقدم أقصى استفادة ممكنة لأعضائها.

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