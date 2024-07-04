ضبط مندوب مبيعات اختلس أموالا وادعى تعرضه لسطو مسلح

تحقق الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة مع مندوب مبيعات اختلس أموالًا وادعى تعرضه لسطو مسلح بمدينة نصر.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بأمن القاهرة تلقى بلاغا من مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكتروني - مقيم بمحافظة القليوبية، مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين، وأقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص باستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرهًا عنه، وبداخلها (مبلغ مالي) خاص بالشركة محل عمله والتعدي عليه بقطعة زجاجية وإحداث إصابته المُشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بصرف مبلغ مالي من عهدته على متطلباته الشخصية، ولعدم قدرته على سداد تلك المبالغ اختمرت فى ذهنه فكرة اختلاق الواقعة المٌشار إليها، وقام بإحداث إصابته باستخدام زجاجة مكسورة.