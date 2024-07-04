الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مندوب مبيعات اختلس أموالا وادعى تعرضه لسطو مسلح

ضبط متهم اختلس أموال
ضبط متهم اختلس أموال شركاته، فيتو

تحقق الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة  مع مندوب مبيعات اختلس أموالًا وادعى تعرضه لسطو مسلح بمدينة نصر.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بأمن القاهرة تلقى بلاغا من مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكتروني - مقيم بمحافظة القليوبية، مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين، وأقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص باستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرهًا عنه، وبداخلها (مبلغ مالي) خاص بالشركة محل عمله والتعدي عليه بقطعة زجاجية وإحداث إصابته المُشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بصرف مبلغ مالي من عهدته على متطلباته الشخصية، ولعدم قدرته على سداد تلك المبالغ اختمرت فى ذهنه فكرة اختلاق الواقعة المٌشار إليها، وقام بإحداث إصابته باستخدام زجاجة مكسورة. 

دراسة بجامعة هارفارد تحذر من حقن إنقاص الوزن: تسبب العمى

المباحث تحقق في اتهام "أوكرانية" بالاعتداء على سيدة في التجمع الخامس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

مباحث قسم شرطة مدينة نصر مندوب مبيعات بمديرية امن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القليوبية حقيبة القاهرة

مواد متعلقة

منتخب التايكوندو البومزا يحصد 5 ميداليات في دورة الألعاب الإفريقية

منتخب اليد يهزم الكونغو ويتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

منتخب رجال الطائرة يهزم غانا ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

مصطفى الجمل يحصد ذهبية رمي المطرقة في دورة الألعاب الإفريقية

التايكوندو يحصد فضية الكروجي المختلط في دورة الألعاب الإفريقية

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

الوظائف والمؤهلات العلمية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

الهندي ترتفع لـ 23 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية