تصل لـ 10 آلاف جنيه، هيئة الدواء تفرض غرامات لمخالفات الصيدليات

أصدر الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية قرار رقم 265 لسنة 2024، بشأن تطبيق غرامات مالية على مخالفات المؤسسات الصيدلية ومخازن الأدوية.

غرامات مالية على مخالفات المؤسسات الصيدلية ومخازن الأدوية

وتضمن القرار في المادة الأولى، يحصل مقابل الخدمات نظير خدمات الفحص والمتابعة وتطبيق الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمؤسسات الصيدلية لإزالة أسباب المخالفات الواردة بتقرير التفتيش الصيدلي التى تقدم من الإدارة المركزية للعمليات

وتضمنت الغرامات:

1-مخالفة اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد 5 آلاف جنيه

2-مخالفة نسبة الربح المقررة للموزع والصيدلي 10 آلاف جنيه عن كل مستحضر

3-البيع خارج نطاق التوزيع لكل مخزن المثبت في ترخيص يبلغ المخالفة 5 آلاف جنيه لكل مستحضر

4-عدم تواجد صيدلي بالصيدلية 3 مرات خلال سنة واحدة يبلغ 3 آلاف جنيه

5- تغيير اسم الصيدلية عن الاسم الصادر بالرخصة يبلغ 10 آلاف جنيه