الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تصل لـ 10 آلاف جنيه، هيئة الدواء تفرض غرامات لمخالفات الصيدليات

هيئة الدواء المصرية،
هيئة الدواء المصرية، فيتو
ads

أصدر الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية قرار رقم 265 لسنة 2024، بشأن تطبيق غرامات مالية على مخالفات المؤسسات الصيدلية ومخازن الأدوية.

غرامات مالية على مخالفات المؤسسات الصيدلية ومخازن الأدوية 

 وتضمن القرار في المادة الأولى، يحصل مقابل الخدمات نظير خدمات الفحص والمتابعة وتطبيق الخطة التصحيحية  المقدمة من المخازن والمؤسسات الصيدلية لإزالة أسباب المخالفات الواردة بتقرير التفتيش الصيدلي التى تقدم من الإدارة المركزية للعمليات 

وتضمنت الغرامات:

1-مخالفة اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد 5 آلاف جنيه

2-مخالفة نسبة الربح المقررة للموزع والصيدلي 10 آلاف جنيه عن كل مستحضر

3-البيع خارج نطاق التوزيع لكل مخزن المثبت في ترخيص يبلغ المخالفة 5 آلاف جنيه لكل مستحضر

4-عدم تواجد صيدلي بالصيدلية 3 مرات  خلال سنة واحدة يبلغ 3 آلاف جنيه

5- تغيير اسم الصيدلية عن الاسم الصادر بالرخصة يبلغ 10 آلاف جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور علي الغمراوي التفتيش الصيدلي الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية

مواد متعلقة

هيئة الدواء تصدر ضوابط لصرف المضادات الحيوية بالصيدليات

هيئة الدواء: سحب ووقف تداول وتحذير من 40 مستحضرا في 2024

​في اليوم العالمي لاضطراب ما بعد الصدمة، هيئة الدواء تقدم نصائح مهمة للعلاج

رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي الشركات توفير الأدوية في السوق

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

التجارة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد في السوق

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية