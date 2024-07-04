اتفاق صيني هندي على حل النزاعات الحدودية بين البلدين في قمة شنجهاي

قالت نيودلهي إن وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، التقى نظيره الصيني وانج يي، على هامش قمة قادة منظمة شنجهاي للتعاون في دولة كازاخستان، حيث اتفق الطرفان على تكثيف المحادثات لحل القضايا العالقة على طول الحدود بين البلدين.

وأضافت الخارجية الهندية بحسب رويترز أن "إطالة الوضع الحالي في المناطق الحدودية ليس في مصلحة أي من الجانبين".

الاتفاق على تعزيز الجهود بين الصين والهند لحل النزاع الحدودي

واتفق الجانبان على تعزيز الاجتماعات بين مسئوليهما الدبلوماسيين والعسكريين "لحل القضايا المتبقية في أقرب وقت ممكن"، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الهندية.

وزير الخارجية الصيني، فيتو

وتابع البيان أن وزارة الخارجية الصينية وانج، خلال المحادثات قال إن الصين والهند يجب أن تتعاملا بشكل صحيح مع خلافاتهما وضمان تقدم العلاقات على مسار مستقر.

وأضاف وانج "يتعين علينا الحفاظ على عقلية إيجابية، والتعامل بشكل صحيح مع الوضع والسيطرة عليه في المناطق الحدودية من ناحية، واستئناف التبادلات الطبيعية بنشاط من ناحية أخرى".

مقتل 20 جنديا هنديا في الاشتباك الحدودي مع الصين

الجيش الهندي، فيتو

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ المواجهة العسكرية في يوليو 2020 عندما قُتل ما لا يقل عن 20 جنديًا هنديًا و4 جنود صينيين، حيث تشترك الهند والصين في حدود طويلة في جبال الهيمالايا، ومعظمها غير مرسوم بشكل جيد.