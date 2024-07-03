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لليوم الثاني، تنفيذ قرار غلق المحال في ميت غمر بالدقهلية (صور)

تنفيذ غلق المحلات
تنفيذ غلق المحلات بميت غمر، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية لليوم الثاني على التوالي متابعة تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية بالوحدات المحلية ومنها مركز ميت غمر خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 202.

متابعة تنفيذ قرار غلق المحلات في ميت غمر 

وتابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، مع فريق العمل التنفيذي  بقيادة عبد الفتاح شحاتة نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، متابعة الإشراف على تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية الوحدات المحلية بمركز ميت غمر خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024

ما تضمنه قرار وزير التنمية المحلية بشأن غلق المحلات

والجدير بالذكر أن قرار  وزير التنمية المحلية في هذا الشأن يتضمن أن تكون:
 

 

أولًا مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

 

ثانيًا: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

ثالثا: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

رابعًا: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظًا على توفير الخدمات الهامة لهم.

خامسًا: استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

وقد شدد فريق العمل التنفيذي أثناء المرور والمتابعة بالتنبيه على المواطنين بالالتزام بقرار وزير التنمية المحلية.

وذلك تنفيذا لقرار  وزير التنمية المحلية بتطبيق  المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024، وتكليفات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة اعمال  الاشراف علي الالتزام بتطبيق المواعيد المقررة من قبل أصحاب المحلات وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.

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