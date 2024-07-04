رئيس مياه الأقصر يوجه بمكافأة العاملين المتميزين بإدارات الشركة

اجتمع اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ محافظة الأقصر بالعاملين بإدارة مياه أرمنت.

وضم الاجتماع العاملين بالإدارة ورؤساء القطاع المالى والتجارى، ومديرى إدارة أرمنت وإسنا والطود والقرنة والزينية والبياضية، ومدير عام المياه، ومدير عام الأمن ومستشار إدارة الأزمات والخط الساخن ومدير عام العلاقات العامة.

ووجه رئيس الشركة بضرورة عمل حصر للعاملين المتميزين ومنحهم مكافأة نظير تميزهم، ومحاسبة المقصرين حال تقصيرهم، وذلك للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركة.

وجاء اللقاء فى إطار حرص الشركة على استمرار اللقاء بالعاملين وتحفيزهم وتفيذًا لمبدأ الإثابة للمجتهدين بالعمل، وذلك نتيجة لإحساس الدولة بالضرورة الكبيرة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يكفل إنجاز الأهداف الاستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطن المصري؛ رأت الدولة إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بقرارات جمهورية في عام 2004.