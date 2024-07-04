الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 1500 مخالفة مرورية خلال حملة بالجيزة

حملة مرورية بالجيزة،
حملة مرورية بالجيزة، فيتو

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (1500) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 150 سيارة وتوك توك مخالفة عكس الاتجاه و20 سائق مركبة تعاطي مواد مخدرة و100 دراجة نارية مخالفة لخطوط السير وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابة العامة للتحقيقات.

هيئة الدواء تحذر من سرطان "الساركوما”، وهذه أعراض المرض

فوائد القرفة، تحمي من أمراض القلب والسرطان وتعزز صحة الجهاز التنفسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لمرور الجيزة مخالفة مرورية تعاطي مواد مخدرة مباحث الجيزة قسم شرطة الشيخ زايد

مواد متعلقة

منتخب التايكوندو البومزا يحصد 5 ميداليات في دورة الألعاب الإفريقية

منتخب اليد يهزم الكونغو ويتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

منتخب رجال الطائرة يهزم غانا ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

مصطفى الجمل يحصد ذهبية رمي المطرقة في دورة الألعاب الإفريقية

التايكوندو يحصد فضية الكروجي المختلط في دورة الألعاب الإفريقية

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي DXY، هبوط جديد بحركة التداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية