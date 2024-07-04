ضبط 1500 مخالفة مرورية خلال حملة بالجيزة
واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (1500) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 150 سيارة وتوك توك مخالفة عكس الاتجاه و20 سائق مركبة تعاطي مواد مخدرة و100 دراجة نارية مخالفة لخطوط السير وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابة العامة للتحقيقات.
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