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اقتصاد

خبير: صناديق الاستثمار في الذهب لا تؤثر على نشاط وأداء الأسهم بالبورصة

الاستثمار في الذهب،
الاستثمار في الذهب، فيتو

قال أحمد أبو السعد خبير أسواق المال، إن الدولة المصرية أقرت تعديلات على صناديق الاستثمار في  الذهب، وتم إنشاء أول  صندوق للاستثمار في المعادن الثمينة والذهب منذ نحو عام، وذلك لتوفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما  يساهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن. 

 

وأضاف أن صندوق الاستثمار في الذهب لم يسحب  البساط من الاستثمار في الأسهم بالبورصة، لافتا إلى أن الاستثمار في صناديق الذهب يختلف عن الاستثمار في الأسهم والبورصة.

وأوضح أن صندوق الذهب يقوم على الاستثمار طويل الأجل والذى يهدف  للتحوط ضد التقلبات السعرية، أما الاستثمار في البورصة فهو استثمار  متوسط وطويل الأجل يهدف لتكوين الثروات وتوسيع قاعدة الملكية. 

 

وتابع:" البضاعة الجيدة لها زبونها ويسعى إليها، وهناك العديد من الشركات والبنوك التى لها أهميتها وينتظرها العميل سواء كان من العرب أو الأجانب". 

 

وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات التى يجب أن تتبعها الحكومة الجديدة  لتحسين بيئة الاستثمار في الأسهم حيث إن البورصة هي مرآة الاقتصاد، وتنشيط البورصة يدعم الاقتصاد بشكل كبير.

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